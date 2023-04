Spagna-Italia: Sanchez domani a Roma per incontrare a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez sarà domani in Italia, ennesima tappa del suo tour negli Stati membri dell’Ue in vista della presidenza di turno di Madrid che prenderà il via nel secondo semestre dall’anno. Come riferisce l’ufficio stampa dell’esecutivo spagnolo, infatti, Sanchez oggi sarà a Cipro e Malta, mentre domani è prevista la sua tappa a Roma per incontrare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita di Sanchez era stata anticipata lo scorso 24 marzo dal quotidiano "El Pais", che indicava la tappa romana come quella "politicamente più delicata" per il leader socialista sta tenendo in varie capitali europee per preparare la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. Il quotidiano spagnolo, inoltre, evidenziava come sebbene Sanchez e Meloni siano in disaccordo in materia di immigrazione, concordano su alcune altre questioni delicate fra cui, per esempio, le riforme del mercato energetico europeo e del Patto di stabilità. (Spm)