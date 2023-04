Regno Unito: ente consumatori chiede a governo una "tariffa sociale" per l'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è urgente bisogno che il governo del Regno Unito introduca una "tariffa sociale" per il gas e l'elettricità per proteggere i cittadini più vulnerabili dal punto di vista finanziario. È quanto affermato dall'ente dei consumatori Which?, ripreso dal quotidiano "The Guardian". Nonostante la decisione del governo di mantenere la garanzia del prezzo dell'energia a 2.500 sterline (2.845 euro) fino a luglio, milioni di consumatori a basso reddito dovranno comunque affrontare bollette energetiche più elevate quest'anno. Gli analisti hanno infatti previsto che anche se le bollette energetiche annuali potrebbero tipicamente scendere a circa 2 mila sterline (2.275 euro) da questa estate, i consumatori continueranno a pagare quasi il doppio rispetto a prima dell'inizio della crisi energetica. (Rel)