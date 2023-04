Trasporto aereo: AdR, sperimentato un "pushback elettrico" in aeroporto Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "pushback elettrico", Mototok - un sistema per trainare indietro un aeromobile per allontanarlo dal gate - è stato testato all’aeroporto di Fiumicino. Il veicolo è stato utilizzato per spostare un aeromobile dal gate fino alla pista. Il test, il primo del suo genere per l’aeroporto di Fiumicino, è stato condotto in collaborazione con Vueling, Aviation Services e la compagnia tedesca Mototok International GmbH, specializzata nello sviluppo di pushback elettrici. Lo riferisce in una nota Aeroporti di Roma. Mototok è completamente elettrico e comandato a distanza da un operatore che ha una visuale preferenziale dell’aeromobile (360 gradi) grazie all’utilizzo di un controllo remoto ad alta tecnologia. (segue) (Rer)