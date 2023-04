Trasporto aereo: AdR, sperimentato un "pushback elettrico" in aeroporto Fiumicino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AdR - si legge ancora nella nota - prosegue nel suo percorso di innovazione e sostenibilità, sempre più integrato, con questa iniziativa aggiuntiva di automazione aeroportuale nell’ambito del piano di innovazione. L’iniziativa si concentra sulle tecnologie che offrono la possibilità di utilizzare veicoli sostenibili, controllati da remoto, elettrici e autonomi per la manovrabilità dell’aeromobile in Apron, offrendo numerosi benefici operativi e ambientali. Sulla stessa lunghezza d’onda di AdR, anche Vueling si è impegnata a ridurre l’impatto ambientale degli aeromobili e a lavorare su iniziative sostenibili come Mototok per avvicinarsi all’obiettivo zero emissioni entro il 2050. (Rer)