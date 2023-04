Fvg: a Udine sarà ballottaggio tra Fontanini e De Toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà ballottaggio a Udine tra il sindaco uscente di centrodestra Pietro Fontanini e lo sfidante Alberto De Toni, sostenuto da Partito democratico, Terzo Polo e Alleanza verdi e sinistra. Fontanini si è fermato al 46,25 per cento, sei punti sopra De Toni, che ha ottenuto 16.762 voti, pari al 39,7 per cento. Il turno di ballottaggio si terrà domenica 16 e lunedì 17. De Toni ha già definito “naturale” l’alleanza con Ivano Marchiol, candidato del Movimento 5 stelle, che al primo turno ha raccolto il 9,24 per cento dei voti. L’ultimo candidato sindaco Stefano Salmè, sostenuto dalla lista “Liberi elettori Io amo Udine” ha ottenuto il 4,81 per cento. (Rin)