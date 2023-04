Regno Unito: governo conferma che la Brexit ha causato le code al porto di Dover

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downing Street ha ammesso che i "nuovi processi" introdotti dopo la Brexit hanno contribuito ai giorni di code e caos nel porto di Dover. L'ammissione di colpa del governo britannico arriva appena dopo che la Confederazione del trasporto passeggeri (Cpt) ha chiesto "colloqui di crisi" con il primo ministro Rishi Sunak, il porto del Kent e le compagnie di traghetti, per "risolvere questo pasticcio una volta per tutte". Il portavoce ufficiale di Sunak ha affermato che "la colpa è di una combinazione di fattori", tra cui il maltempo, l'elevato volume di traffico e le nuove procedure di controllo dei passaporti. Alla domanda sul ruolo dei controlli post Brexit, il portavoce ha infatti riconosciuto che ora i funzionari francesi devono ispezionare e timbrare ogni passaporto quando i passeggeri lasciano il Regno Unito; affermando inoltre che i tempi di elaborazione per ciascun passeggero sono aumentati da quando il Paese ha lasciato l'Ue, e che questo è stato un fattore alla base delle lunghe code di Dover. (Rel)