Imprese: Corte conti, utile netto Enel raddoppiato a 4,76 miliardi nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del gruppo sono stati influenzati da un incremento dei ricavi (33,3 per cento ) dovuto alle maggiori vendite di energia a prezzi medi crescenti e da un incremento dei costi (44,2 per cento), legato prevalentemente ai maggiori approvvigionamenti dei combustibili con prezzi medi in aumento. Sempre a livello di gruppo, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 si è chiuso con un risultato netto di 3,189 miliardi di euro, in aumento del 22,2 per cento sui 2,610 del 2020, esercizio maggiormente condizionato dagli effetti pandemici sul settore dell'energia. Si attesta ancora al 23,6 per cento circa la partecipazione del Mef al capitale di Enel, in presenza di un'elevata quota di azionisti (investitori istituzionali italiani ed esteri, oltre a circa 640.000 risparmiatori individuali, detentori di circa il 17 per cento del capitale) e una proprietà diffusa (il cosiddetto "flottante") che ammonta, quindi, al 76,4 per cento circa in capo al mercato. Il patrimonio netto 2021 del gruppo (29,653 miliardi di euro) cresce del 4,7 per cento rispetto ai 28,325 miliardi del 2020, sostanzialmente in virtù dell'utile dell'esercizio e dell'aumento della riserva per strumenti di capitale. Diminuisce invece del 9,6 per cento il patrimonio netto di terzi. L'indebitamento finanziario netto 2021 del gruppo, attestatosi a 51,95 miliardi di euro, è in aumento del 14,4 per cento sul 2020, principalmente per effetto del fabbisogno generato dagli investimenti del periodo. Persiste - rileva, infine la Corte - una tendenza in crescita dell'indebitamento, con il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed Ebitda ordinario in crescita rispetto all'anno precedente (pari a 2,7), seppur ancora inferiore alla media di settore. (Rin)