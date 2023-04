Sicurezza: Polizia Stato e Agenzia spaziale Italiana siglano accordo su contrasto crimini informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siglato l'accordo tra la Polizia di Stato e Agenzia spaziale italiana (Asi) per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto le reti e i sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali dell'Agenzia e di particolare rilievo per il Paese. La convenzione, firmata dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza Prefetto Lamberto Giannini e dall'ingegnere Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia spaziale italiana, è finalizzata a sviluppare una collaborazione strutturata tra la Polizia di Stato e l'Asi per l'adozione e il potenziamento di strategie sempre più efficaci in materia di prevenzione e contrasto al cybercrime. L'Agenzia spaziale italiana è un ente pubblico, che rientra nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attraverso i suoi sistemi informatici e la sua infrastruttura di rete. L'Agenzia ha compito di coordinare e gestire i finanziamenti legati a tutte le attività spaziali nazionali, sia a livello di programmi nazionali sia per le collaborazioni internazionali, preparando e attuando la politica spaziale italiana sulla base degli indirizzi del presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint). (segue) (Rin)