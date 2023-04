Russia: Lavrov, Stati Uniti cercano di impedire nostro vertice con Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di bloccare il secondo vertice della Federazione Russa-Africa, che è previsto per la fine di luglio a San Pietroburgo. E' quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Gli Stati Uniti e i suoi vassalli stanno facendo tutto il possibile per raggiungere l'isolamento internazionale della Russia. In particolare, stanno cercando di bloccare il secondo vertice Russia-Africa previsto per la fine di luglio a San Pietroburgo, per dissuadere i nostri amici africani dalla partecipazione ad esso", ha detto Lavrov in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". Il ministro ha sottolineato che la maggior parte di Paesi africani non vuole "sacrificare i propri interessi per Washington e i suoi scagnozzi". "Pertanto, i tentativi di ostacolare la nostra cooperazione con gli Stati meridionali ed orientali del mondo continueranno, ma il loro successo è tutt'altro che garantito", ha affermato il ministro. (segue) (Rum)