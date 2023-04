Russia: Lavrov, Stati Uniti cercano di impedire nostro vertice con Paesi africani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lavrov, la Russia ha molto da offrire agli "amici africani", può garantire la loro sicurezza nazionale e soddisfare le esigenze umanitarie. Il diplomatico russo ha ricordato che nel corso del vertice si prevede di discutere argomenti come la cooperazione in settore di tecnologia, lo sviluppo dell'industria e delle infrastrutture critiche nel continente. In conclusione, Lavrov ha espresso la sua convinzione che il vertice rafforzerà il partenariato strategico russo-africano e contribuirà in modo significativo a risolvere i problemi regionali e internazionali. (Rum)