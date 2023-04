Montenegro: ministro Esteri croato, da Milatovic ci aspettiamo proseguimento negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, ha dichiarato di aspettarsi che il neo eletto presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, "sostenga con ancora maggiore forza" la continuazione del percorso europeo di Podgorica. "Ci aspettiamo che il nuovo presidente sostenga ancora di più la prosecuzione dei negoziati con l'Unione europea, perché da due anni non si fa nulla", ha detto il ministro croato ai giornalisti a Zagabria, ricordando che l'adesione all'Ue era la promessa pre-elettorale di Milatovic. Grlic Radman ha affermato che la Croazia ha "sempre sostenuto l'indipendenza del Montenegro e il suo percorso europeo", aggiungendo che l'intera comunità internazionale si aspetta la continuazione del percorso europeo. "Il Montenegro ha optato per la via europea ed è nell'interesse del Paese stesso mantenerla", ha sottolineato il ministro croato. Ha aggiunto che le elezioni montenegrine si sono svolte in modo pacifico e che resta da vedere se Milatovic manterrà le sue promesse pre-elettorali. (Seb)