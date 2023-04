Vinitaly: Coldiretti, da Ribolla a Cirò, aumentano vendite "vini sovranisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Ribolla del Friuli Venezia Giulia al Cirò della Calabria, dal Grillo di Sicilia al Nebbiolo del Piemonte, sono 'i vini sovranisti' ad aumentare di più le vendite nel 2022. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti che nel proprio stand al Vinitaly ha esposto le bottiglie dei 15 vini che in Italia sono cresciuti maggiormente nei consumi, sulla base dei dati Circana che evidenziano la svolta patriottica nel bicchiere. Bianchi, rossi e spumanti autoctoni coprono tutta la gamma dell'offerta a disposizione dei consumatori con la Ribolla che – spiega l'analisi di Coldiretti - si piazza al primo posto con una crescita del +12,2 per cento in valore, il Muller thurgau del Trentino Alto Adige segue al secondo posto con +10 per cento, mentre in terza posizione troviamo il Vermentino di Sardegna, Toscana e Liguria che segna un +9,9 per cento. A seguire, trainano la crescita del valore dei consumi il Grillo di Sicilia (+5,4 per cento), il Valpolicella ripasso del Veneto (+4,1 per cento), la Vernaccia della Toscana (+3,3 per cento), il Pinot nero che – evidenzia Coldiretti - è l'unico vitigno internazionale entrato in classifica con il +3,3 per cento, tallonato dall'Orvieto di Umbria e Lazio (+3,1 per cento), dall'Aglianico di Basilicata, Campania, Puglia e Molise (+2,9 per cento), dall'Ortrugo di Emilia Romagna e Lombardia che cresce del 2,4 per cento. Nella parte bassa della classifica dei "magnifici 15", ma sempre in crescita, ci sono il Nebbiolo di Piemonte e Lombardia (+2,2 per cento), il Sagrantino dell'Umbria (+2,1 per cento), il Soave del Veneto (+1,7 per cento), il Negroamaro di Puglia (+1,1 per cento) e il Cirò di Calabria (+1 per cento). (segue) (Com)