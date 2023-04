Vinitaly: Coldiretti, da Ribolla a Cirò, aumentano vendite "vini sovranisti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo dei vini autoctoni – continua Coldiretti – è in netta controtendenza rispetto all'andamento complessivo delle vendite di vino che nell'ultimo anno fanno segnare in media una frenata del -1,8 per cento in valore, secondo l'analisi Coldiretti su dati Circana, con una sostanziale tenuta soprattutto degli spumanti che mettono a segno un -0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Il futuro dell'agricoltura italiana ed europea dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività territoriali che sono state la chiave del successo nel settore del vino dove hanno trovato la massima esaltazione", ha affermato Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, che ha sottolineato: “Il vino è un patrimonio del made in Italy che va valorizzato e difeso anche a livello internazionale contro allarmismi e campagne di paura che non hanno senso se si opta per un consumo responsabile e di qualità”. (Com)