Regno Unito: agenzia spionaggio informatico illustra sue attività in un documento pubblico

- L'agenzia di spionaggio informatico del Regno Unito, la National Cyber Force (Ncf), ha effettuatooperazioni di "quotidiane" di violazione di dispositivi elettronici a sostegno dei militari schierati all'estero, oltre a prendere di mira terroristi, criminali informatici e persone accusate di pedopornografia. Le attività dell'Ncf sono state presentate in un documento di 28 pagine, riportato dal "Financial Times", che delinea i principi di azione dell'agenzia di sicurezza. Jeremy Fleming, direttore dell'agenzia governativa che si occupa di sicurezza, spionaggio e controspionaggio (Gchq), ha affermato che, da quando è stata istituita tre anni fa, l'unità segreta dell'Ncf ha "contrastato le minacce contro lo Stato, fornito contributi chiave alle operazioni militari e interrotto le attività di cellule terroristiche e impedito altri reati gravi". Fleming ha inoltre affermato di sperare che il documento, pubblicato quest'oggi e intitolato "The National Cyber Force", fornisca "una base per i governi che la pensano allo stesso modo; stabilendo così una visione e valori condivisi per un uso responsabile delle operazioni informatiche". (Rel)