Cina: ministro Esteri riceve direttore Organizzazione internazionale migrazioni

- La Cina intende cooperare con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) alla promozione di flussi sicuri, ordinati e regolari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio tenuto ieri a Pechino con il direttore generale dell’Oim, Antonio Vitorino. La comunità internazionale dovrebbe proteggere i diritti dei migranti e opporsi all’odio razziale, ha dichiarato Qin, rinnovando la disponibilità di Pechino ad intensificare il dialogo e le consultazioni con l’organizzazione multilaterale. Il titolare della diplomazia cinese ha inoltre accolto con favore il sostegno espresso dall'Oim alla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e ha invocato la sua partecipazione alle Iniziative di sviluppo e sicurezza globali proposte dal presidente Xi Jinping. (Cip)