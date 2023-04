Tunisia: ministro Turismo riceve ambasciatore Usa, focus su cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo della Tunisia, Mohamed al Moez Belhassine, ha ricevuto l'ambasciatore degli Stati Uniti, Joy Hood. Lo ha riferito il ministero tunisino, affermando che durante l'incontro le parti hanno discusso dello sviluppo della cooperazione bilaterale e delle possibilità disponibili per rafforzarla e diversificarla ulteriormente in futuro. In particolare, riguardo allo sviluppo del turismo alternativo e sostenibile, oltre che alla cooperazione finanziaria e al sostegno da parte di istituzioni donatrici internazionali e regionali. L’ambasciatore degli Stati Uniti ha espresso la disponibilità di Washington a continuare a sostenere la Tunisia a tutti i livelli, in particolare nei settori del turismo e delle industrie tradizionali, sottolineando la volontà di continuare a lavorare e sostenere i più importanti programmi di cooperazione bilaterale in questi due campi vitali per l'economia tunisina.(Tut)