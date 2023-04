Ucraina: Borrell incontra ministro Esteri Kuleba per discutere di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha avuto oggi a Bruxelles un incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Come ha affermato lo stesso Kuleba su Twitter, al centro dei colloqui c’è stato il tema legato agli aiuti militari. In particolare, il ministro ucraino ha parlato con l’Alto funzionario dell’Ue dell’iniziativa europea per l'acquisto congiunto di munizioni. Kuleba e Borrell hanno inoltre discusso di allargare il sostegno all'interno del Fondo europeo per la pace e dei futuri colloqui di Kiev con l'Ue e la Cina.(Beb)