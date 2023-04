Fvg 2023: Silvestro (FI), vittoria Fedriga conferma buona politica del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria in Friuli Venezia Giulia del centrodestra e la riconferma di Massimiliano Fedriga “non fanno altro che premiare il buon lavoro e la buona politica”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. “Dopo la vittoria in Lombardia e Lazio dello scorso febbraio, i cittadini ci hanno confermato la fiducia anche in Friuli, con un risultato storico – sottolinea Silvestro – che è l’ennesima dimostrazione che il centrodestra compatto governerà ancora a lungo.” “A Fedriga – conclude – le più sentite congratulazioni per la sua rielezione, i cittadini hanno premiato il buon governo messo in campo dal centrodestra anche per i prossimi cinque anni”. (Rin)