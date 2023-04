Cina-India: Tibet, ministero Affari civili cambia nomi di undici località in area contesa Zangnan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari civili cella Cina ha modificato le denominazioni di undici località nell’area di Zangnan, nella regione autonoma del Tibet, in caratteri cinesi, tibetani e pinyin, in linea con le norme sui nomi geografici emanate dal Consiglio di Stato, l'organo esecutivo. Le località si trovano in un'area che la vicina India rivendica come parte dello Stato dell’Arunachal Pradesh. I nomi ufficiali delle undici località sono stati divulgati dal ministero nel fine settimana e includono due centri abitati, cinque cime montuose, due fiumi e altre due zone. Stando a quanto riferito al quotidiano edito dal Partito comunista cinese “Global Times” da Zhang Yongpan, ricercatore presso l’Istituto di studi sui confini cinesi dell'Accademia delle scienze sociali, la decisione di “standardizzare” i nomi “rientra completamente nella sovranità cinese ed è anche conforme al regolamento sull'amministrazione relativo ai nomi geografici”. Si tratta del terzo lotto di nomi geografici “standardizzati” nell’area, dopo le modifiche apportate dal ministero ai nomi di sei e 15 località nel 2017 e nel 2021. (Cip)