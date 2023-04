Imprese: L'Oreal acquisisce Aesop per 2,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oreal ha acquisito Aesop, marchio australiano della cosmetica del lusso, dal gruppo brasiliano Natura & Co. Lo hanno annunciato le due aziende, spiegando che il valore dell'operazione è di 2,5 miliardi di miliardi di dollari. Aesop è distribuita in circa 400 punti vendita esclusivi negli Stati Uniti, in Europa, in Australia, in Nuova Zelanda e in Asia. Lo scorso anno Aesop ha realizzato vendite per 537 milioni di dollari, il 21 per cento in più su base annua a tasso di cambio costante.(Frp)