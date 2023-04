Sardegna: ad Arzana nuova stazione dei Carabinieri in immobile confiscato a latitante Attilio Cubeddu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese di Arzana, in Ogliastra, avrà una nuova sede per la stazione dei Carabinieri: si tratta di un'abitazione confiscata al latitante Attilio Cubeddu, esponente dell'Anonima sarda, autore di gravi fatti criminali, tra cui il sequestro dell’imprenditore Soffiantini e l’omicidio dell’ispettore della Polizia di Stato Donatoni. L'immobile era occupato da alcuni familiari di Cubeddu. Terminato l’intervento di liberazione dello stabile, lo stesso potrà ora essere destinato a finalità istituzionali. “Una riaffermazione forte della presenza dello Stato, un atto dall’alto valore simbolico grazie al quale un bene, frutto di profitti criminali, viene così restituito alla collettività per ospitare un nuovo presidio di legalità sul territorio” ha evidenziato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il risultato è frutto della collaborazione tra l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la prefettura di Nuoro, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del demanio. (Rsc)