Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione dell'edizione 2023 del Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra.Insieme a rappresentanti del Consiglio Comunale, intervengono il presidente di Coni Lombardia Marco Riva, il presidente di CIP Lombardia Pierangelo Santelli, la vicepresidente del Coni Claudia Giordani, il presidente di GSD Non Vedenti Milano Francesco Cusati e il presidente di Aquas Angelo Marra.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza Scala, 2 (ore 11:30)Inaugurazione del il murale "Maggiolina" di Matteo Capobianco, conosciuto come Ufocinque, nuova opera parte del progetto di arte pubblica "Un nome in ogni quartiere". Partecipa l'assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi.Scuola d'infanzia Ragusa, viale Arbe angolo via Ragusa (ore 15)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale per discutere e approvare la proposta istitutiva delle Commissioni consiliari per la nuova legislatura deliberata dall'Ufficio di Presidenza.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto Combi Mais, innovativo protocollo per la coltivazione, giunto al decimo anno di attività.Associazione Granaria, via Lombroso, 54 (ore 10:30)Conferenza stampa in merito all'Intelligenza Artificiale e alla sua necessaria regolamentazione. Intervengono i il consigliere regionale Samuele Astuti, il capodelegazione italiano dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo Brando Benifei e il senatore Antonio Nicita, insieme al professor Luca Mari, professore ordinario presso la scuola di ingegneria della Università Cattaneo - LIUC. Palazzo Pirelli, sarala riunioni 14 esimo piano (ore 13)VARIEInaugurazione di “Pavia Capitale della Cultura d’impresa 2023”. Intervengono il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, il Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Francesco Svelto, il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il commissario Europeo Paolo Gentiloni (video collegamento), Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana, Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Marco Franco Nava, Direttore Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo. Chiude i lavori Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.Università degli Studi, aula magna, Piazza Leonardo da Vinci, 12 Pavia (ore 10)Evento “Il mercato italiano dei capitali: quale futuro?”, organizzato da Università Bocconi, Commissione Europea e OECD.Università Bocconi, aula magna, Via Gobbi 5, (ore 10:30)Inaugurazione del Centenario dell'Università degli Studi di Milano e lancio del Vumm, Virtual UniMi Museum. Intervengono: Elio Franzini Rettore dell'Università degli Studi di Milano; Alessandro Fermi assessore all'Università, ricerca, innovazione di Ragione Lombardia; Giuseppe Sala Sindaco di Milano; Giovanni Fosti Presidente di Fondazione Cariplo; Massimiliano Finazzer Flory, Direttore artistico del Centenario.Università Statale, sala di rappresentanza, via Festa del Perdono, 7 (ore 11)Incontro di presentazione delle attività della International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo. La presentazione è tenuta da Marco Elio Rottigni, chief international subsidiary banks divisionSala Convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso, 1 (ore 11:30)Le prospettive della formazione nel Metaverso”, organizzato dall'Università Cattolica di Milanodiretta streaming (ore 17:30) (Rem)