- Nella giornata di oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti irregolari fino al primo mattino e nuovamente in serata tra fascia prealpina e pianura. Nella notte possibili residui piovaschi tra fascia prealpina e pianura, in giornata assenti. Le temperature minime e massime sono in calo, in Pianura le minime oscillano tra 2 e 6°C, le massime tra 12 e 14°C. (Rem)