Germania: esportazioni aumentate a febbraio del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania hanno registrato a febbraio scorso un incremento del 4 per cento su base mensile, raggiungendo un valore di 136,7 miliardi di euro. Rispetto allo stesso mese del 2022, la crescita è stata del 7,6 per cento. Per le importazioni, i risultati sono rispettivamente un +4,6 per cento, che porta il dato a 120,7 miliardi di euro, e un +3,8 per cento. La bilancia commerciale segna un avanzo di 16 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che aggiunge: “Rispetto a gennaio del 2023, le esportazioni verso gli Stati dell'Ue sono aumentate del 2 per cento, le importazioni da questi Paesi del 5,1 per cento”. Nei Paesi che non sono parte dell'Unione europea, la Germania ha esportato beni per 62,8 miliardi di euro (+6,6 per cento). Le importazioni hanno raggiunto i 57,9 miliardi di euro (+4 per cento). Per la maggior parte, ossia per 14 miliardi di euro (+9,4 per cento), il “Made in Germany” è stato venduto negli Stati Uniti. Per la Cina, si registra un +10,2 per cento con 8,5 miliardi di euro. Nel caso del Regno Unito, il risultato è un +2,5 per cento, corrispondente a 6,3 miliardi di euro. L'export in Russia è, invece, diminuito del 14,3 per cento a 900 milioni di euro su base mensile. Rispetto al febbraio del 2022, lo Stba segnala un crollo del 59,9 per cento. Nello scorso mese, la maggior parte delle importazioni proveniva dalla Cina, con un volume di 13,6 miliardi di euro, pari a un +6,7 per cento dal gennaio precedente. L'import dagli Usa è, invece, diminuito dell'8,7 per cento a 7,6 miliardi di euro, mentre è cresciuto del 4 per cento a 3,1 miliardi di euro quello dal Regno Unito. Le importazioni dalla Russia sono, infine, precipitate del 67,2 per cento a 300 milioni di euro. (Geb)