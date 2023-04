Taiwan: Tsai incontrerà domani presidente Camera rappresentanti Usa McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, incontrerà in California il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, mercoledì 5 aprile. Lo ha confermato l’ufficio presidenziale, aggiungendo che la riunione bipartisan avrà luogo presso la Biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley. In risposta alle proteste della Cina, che rivendica Taiwan come parte del territorio internazionale e ne condanna gli scambi con Washington, la portavoce dell’ufficio di presidenza Lin Yu-chan ha chiarito che “Pechino non è nella posizione di interferire”. (Cip)