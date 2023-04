Spagna: disoccupazione in calo a marzo dell'1,6 per cento rispetto al mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di disoccupati registrati a marzo in Spagna negli uffici dei servizi pubblici per l'impiego è diminuito di 48.755 unità rispetto a febbraio, con un calo pari all’1,6 per cento. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero del Lavoro, il numero totale di disoccupati si è attestato a 2.862.260, il dato più basso a marzo dal 2008. La disoccupazione è diminuita in particolare in quattro settori economici: servizi, (-2 per cento), costruzioni (-1,7 per cento), industria (-1,4 per cento) e agricoltura (-2,3 per cento). La diminuzione del numero dei cittadini senza lavoro è stato trainato dal maggior numero di assunzioni in vista delle festività pasquali.(Spm)