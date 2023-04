Nato: "Financial Times", l'adesione dell'Ucraina non avverrà in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non è in grado di garantire all'Ucraina l'adesione all'alleanza in tempi brevi. Lo ha dichiarato una fonte diplomatica, rimasto anonima, al quotidiano britannico "Financial Times, che ha spiegato: "C'è questa lettera di candidatura sul tavolo e la stiamo semplicemente ignorando". Kiev ha formalmente presentato domanda di adesione lo scorso settembre, ma la Nato non ha preso provvedimenti formali in risposta a tale richiesta. A causa di quest'approccio, i funzionari ucraini sono sempre più irritati dalla mancanza di un appoggio pubblico dell'Alleanza sulle sue ambizioni, in netto contrasto con la sua concomitante richiesta di diventare un Paese membro dell'Ue e l'appoggio ricevuto dal blocco comunitario. "L'adesione alla Nato potrebbe non essere un'opzione in questo momento" ha dichiarato il diplomatico, aggiungendo, tuttavia, che si potrebbero "intraprendere azioni concrete a sostegno per dimostrare che ci crediamo nel lungo termine". Gli Stati membri della Nato stanno infatti cercando di concordare un aumento dei finanziamenti per l'Ucraina in assenza di una tempistica precisa di adesione all'alleanza. Secondo il "Financial Times", durante la riunione dei ministri degli Esteri della Nato che si terrà oggi e domani a Bruxelles si discuterà del raddoppio degli impegni del fondo per l'Ucraina, che passerà da circa 250 milioni a un obiettivo di 500 milioni di euro all'anno. (Rel)