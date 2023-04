Scuola: Comandini, liceo made in Italy buona idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più del 60 per cento dei lavori che conosciamo oggi cambierà. Questo non significa che spariranno, ma che si adatteranno e evolveranno sulla base di Blockchain e Intelligenza artificiale". Lo dice Gian Luca Comandini, pioniere del settore, che insieme a Romolo De Stefano, presidente della Fondazione ateneo impresa, ha fondato la scuola e dirige il master lab in Blockchain technology & Management dedicato alle professioni del web3 del futuro. "Istituire un liceo per il made in Italy è un’ottima idea perché serve a proteggere la nostra cultura e il nostro patrimonio dalla contraffazione ormai dilagante. Credo però che, oltre a un liceo ad hoc, occorrerebbe sfruttare la tecnologia, come la blockchain e l’intelligenza artificiale, utili a tracciare provenienza e intere filiere produttive. Si tratta di tecnologie che vanno urgentemente utilizzate da parte del nostro governo per proteggere l’eccellenza del made in Italy in tutto il mondo - prosegue Comandini in una nota -. Con il nostro master facciamo proprio questo: miriamo a creare una nuova generazione profondamente competente in ambito nuove tecnologie. Le università, i licei, le scuole in generale, ci mettono sempre troppo tempo a cambiare e quando capiscono che c’è un nuovo trend iniziano ad aprire nuovi corsi con cose, oramai, passate, superate, perché tutto va veloce e si corre sempre alla tecnologia successiva. La scuola è utile a questo - conclude ancora Comandini -, a rispondere a questa esigenza, vale a dire formare per il lavoro del futuro e non del passato". (Com)