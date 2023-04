Regno Unito: sottosegretario Johnson, Cptpp "chiave di volta" della nostra strategia nel Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana gli 11 Paesi membri del Cptpp hanno approvato all'unanimità l'ammissione del Regno Unito come 12mo membro del blocco commerciale "Il Gruppo di lavoro per l'accesso e il Regno Unito hanno confermato le modalità di adesione del Regno Unito alle regole esistenti contenute nel Cptpp", afferma un comunicato congiunto diffuso a margine di un incontro online il 30 marzo. "Il Gruppo ha anche confermato che il Regno Unito ha offerto un accesso commerciale al mercato significativo e con gli standard più elevati per merci, servizi, investimenti, servizi finanziari, acquisizioni statali, imprese pubbliche e ingressi temporanei per gli uomini d'affari", aggiunge la nota. La decisione segna una pietra miliare per l'accordo, che estende così il proprio ambito geografico sino all'Europa. I Paesi membri dell'accordo - Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam - firmeranno l'adesione formale del Regno Unito al blocco commerciale in occasione di un incontro ministeriale il prossimo luglio. (Git)