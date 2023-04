Giappone: guasto nelle reti dell'operatore telefonico Ntt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le controllate regionali dell'operatore di telefonia giapponese Nippon Telegraph and Telephone Corp (Ntt) hanno segnalato guasti e interruzioni sulle loro linee Internet e di telefonia fissa, che hanno interessato ieri sino a 446 mila linee Internet e telefoniche in tutto il Paese. I disagi sono stati causati da un guasto a sistemi di comunicazione verificatosi nella mattinata di ieri, il primo nel suo genere dell'anno fiscale 2023. Il pieno ripristino della rete ha richiesto diverse ore. Ntt Docomo Inc e SoftBank Corp., operatori di telefonia mobile che si appoggiano alle reti a fibra ottica di Ntt, hanno segnalato a loro volta problemi di connessione. Il ministero delle Comunicazioni giapponese ha avviato un'indagine. (Git)