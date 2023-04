Corea del Sud: inflazione rallenta al 4,2 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo della Corea del Sud si è attestato al 4,2 per cento su base annua a marzo, il dato più basso da un anno a questa parte. Il dato, comunicato dalla Banca di Corea, riflette il calo dei prezzi dell'energia, anche se per i prossimi mesi pesano una serie di incertezze, come la decisione dei maggiori produttori mondiali di ridurre la produzione di petrolio greggio. A febbraio l'inflazione al consumo si era attestata al 4,8 per cento. La banca centrale coreana prevede un ulteriore calo dell'inflazione, che però dovrebbe mantenersi per l'intera durata del 2023 al di sopra del livello obiettivo del 2 per cento fissato dalla banca. (segue) (Git)