Corea del Sud: inflazione rallenta al 4,2 per cento a marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della corea del Sud hanno registrato un calo del 16 per cento su base annua nei primi dieci giorni del mese di marzo, secondo i dati pubblicati dall'agenzia delle dogane di quel Paese. Nella prima decade di questo mese le spedizioni in uscita del Paese sono ammontate da 15,8 miliardi di dollari, contro i 18,8 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni, invece, sono aumentate del 2,7 per cento a 20,8 miliardi di dollari, risultando in un disavanzo di 4,9 miliardi di dollari. (segue) (Git)