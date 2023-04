Corea del Sud: Paese commemora 75mo anniversario dell'insurrezione di Jeju

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha commemorato ieri il 75mo anniversario dell'insurrezione di Jeju, quando una sollevazione contro il governo militare venne soffocata nel sangue, culminando nella morte di decine di migliaia di persone. Il primo ministro Han Duk-soo ha letto dichiarazioni del presidente Yoon Suk-yeol durante una cerimonia commemorativa che si è tenuta nella città di Jeju, nell'isola omonima. Il premier ha ricordato le "vittime innocenti" delle repressioni armate, che si stima siano costate la vita a circa 30 mila persone, e ha sottolineato "il dovere naturale degli Stati democratici liberali di perseguire la libertà e i diritti umani". L'insurrezione di Jeju del 3 aprile 1948, nota anche come "massacro di Jeju", venne innescata da una sollevazione nell'isola omonima, in risposta ad arresti e repressioni preventive che impedirono manifestazioni programmate dai comunisti. Il governo militare Usa rispose inviando la polizia a sedare le rivolte; dopo l'insediamento del primo presidente coreano, Syngman Rhee, Seul mobilitò l'esercito contro gli insorti, dando inizio a una campagna di terra bruciata che bersagliò indistintamente tutti i civili dell'isola. Nella repressione, protrattasi per diversi anni, perse la vita circa un decimo della popolazione di Jeju. (Git)