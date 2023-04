Siria: comandante Stato islamico ucciso in un attacco aereo Usa, pianificava attacchi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comandante dello Stato islamico che pianificava attacchi in Europa è rimasto ucciso ieri in un attacco aereo delle forze statunitensi in Siria. Lo ha annunciato tramite una nota il Comando centrale delle forze armate Usa. Il terrorista ucciso, Khalid Aydd Ahmad Jabouri, era responsabile della pianificazione degli attacchi dell'Isis in Europa e dello sviluppo della rete di comando dell'organizzazione. L'attacco aereo, che secondo la nota non ha provocato vittime civili, "comprometterà temporaneamente la capacità dell'organizzazione di pianificare attacchi esterni". (Was)