Malesia-Cina: Anwar rivendica sovranità su giacimenti Petronas nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha dichiarato oggi di aver ribadito alla Cina la sovranità di Kuala Lumpur sul tratto del Mar Cinese Meridionale interessato da attività esplorative della compagnia petrolifera di Stato malesiana Petronas. Durante un'audizione parlamentare, Anwar ha dichiarato che la Cina ha espresso riserve sulle "importanti attività intraprese da Petronas in un'area che è rivendicata anche dalla Cina". "Ho sottolineato (...) che la Malesia ritiene l'area parte del territorio malesiano, e pertanto Petronas proseguirà le sue attività esplorative", ha detto Anwar, aggiungendo però che la Malesia "è aperta a negoziati". Il primo ministro ha avvertito inoltre che Kuala Lumpur non ignorerà eventuali "collisioni" tra imbarcazioni dei due Paesi nell'area. Le rivendicazioni territoriali della Cina sul Mar Cinese Meridionale si sovrappongono in parte alle zone economiche esclusive di Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e Indonesia. (Fim)