Paesi Bassi: incidente ferroviario a Voorschoten, almeno una vittima e 30 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno un morto e 30 feriti il bilancio del deragliamento di un treno avvenuto questa mattina a Voorschoten, un piccolo centro dei Paesi Bassi situato nei pressi dell'Aia. E' quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi, secondo cui il treno è deragliato dopo aver colpito una gru apparentemente ferma sui binari. Un portavoce dei vigili del fuoco ha riferito che 19 persone sono state trasportate in ospedale, mentre altre sono state curate dai paramedici giunti sul posto. La carrozza anteriore del treno notturno - un intercity che viaggiava da Leida a L'Aia - è deragliata finendo in un campo vicino ai binari, mentre la seconda si è ribaltata su un lato. L'incidente ha provocato un incendio di dimensioni contenute che è stato domato dai vigili del fuoco. Il servizio ferroviario olandese, intanto, in attesa di chiarire le cause dell'incidente ha fatto sapere che tutti i treni operanti sulla tratta fra Leida e L'Aia sono stati cancellati a causa dell'incidente. (Beb)