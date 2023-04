Filippine: confermate basi oggetto dell'accordo militare esteso con gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle Filippine hanno formalizzato ieri le quattro basi militari sul territorio nazionale nelle quali le forze armate statunitensi potranno mantenere una presenza a rotazione sulla base dell'Accordo di cooperazione rafforzata in materia di difesa con gli Stati Uniti (Edca). Come anticipato nelle scorse settimane da fonti filippine e statunitensi, tre delle quattro basi si trovano nell'isola di Luzon, non lontano da Taiwan, e una nella provincia di Palawan, la più vicina all'area interessata dalle dispute territoriali tra la Cina e le Filippine nel Mar Cinese Meridionale. Si tratta in particolare delle basi militari a Isabela, Zambales e Cagayan, nell'isola di Luzon, e di una a Palawan nelle Filippine Sud-occidentali, non lontano dall'atollo conteso delle Spratly nel Mar Cinese Meridionale. "Questi nuovi siti rafforzeranno l'interoperabilità degli Stati Uniti e le forze armate filippine e ci consentiranno di rispondere assieme (...) a una serie di sfide condivise nella regione dell'Indo-Pacifico, inclusi i disastri naturali e umanitari", ha dichiarato la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh. (segue) (Was)