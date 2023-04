Filippine: confermate basi oggetto dell'accordo militare esteso con gli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., aveva dichiarato nei giorni scorsi che le quattro basi militari incluse a febbraio nell'accordo Edca sarebbero state "distribuite" in varie parti delle Filippine, inclusa la provincia di Palawan. "Ci sono quattro siti aggiuntivi distribuiti sul territorio delle Filippine. Alcuni sono a nord, altri attorno a Palawan e più a sud", aveva dichiarato il presidente nel corso di una cerimonia per l'anniversario dell'esercito nazionale. L'accordo con cui le Filippine hanno concesso l'usufrutto di quattro basi militari alle forze armate degli Stati Uniti punta esclusivamente a rafforzare la deterrenza, e non al coinvolgimento in conflitti nella regione. Lo ha dichiarato il mese scorso il comandante in capo della Difesa delle Filippine, Carlito Galvez. "La situazione geopolitica (nell'Indo-pacifico) sta diventando più precaria di giorno in giorno", ha dichiarato l'ufficiale. "I nostri progetti nell'ambito dell'Edca e i nostri altri partenariati difensivi non sono concepiti per l'aggressione", ha aggiunto Galvez. "Non ci stiamo preparando per la guerra. Piuttosto, puntiamo a sviluppare le nostre capacità difensive contro contingenze e minacce alla nostra sicurezza". (segue) (Was)