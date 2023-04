Filippine: confermate basi oggetto dell'accordo militare esteso con gli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 febbraio il governo delle Filippine ha concesso agli Stati Uniti l'accesso esteso ad altre quattro basi militari sul suo territorio. L'annuncio ha seguito un incontro a Manila tra il presidente Ferdinand Marcos Jr. e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. Un comunicato congiunto dei rispettivi ministeri della Difesa afferma che le forze statunitensi avranno accesso a quattro altri siti militari sul territorio delle Filippine, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione per la difesa rafforzata firmato dai due Paesi nel 2014. L'accordo, che i due Paesi intendono potenziare ulteriormente, consentiva già a un maggior numero di militari statunitensi di mantenere presidi a rotazione all'interno di cinque basi militari filippine per attività di addestramento, pre-posizionamento di equipaggiamenti e la costruzione di piste di decollo, magazzini e caserme. Il comunicato di oggi ricorda che gli Stati Uniti hanno già destinato più di 82 milioni di dollari a investimenti infrastrutturali nelle cinque basi già interessate dall'accordo. L'accesso alle basi dovrebbe anche facilitare la cooperazione in un'ampia gamma di ambiti di sicurezza, inclusa la risposta a disastri naturali ed eventi meteorologici estremi. L'accesso delle forze statunitensi a ulteriori basi militari sul territorio delle Filippine era già stato discusso il mese scorso dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e dal suo omologo Eduardo Ano. (Was)