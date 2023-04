Taiwan: Cina avverte McCarthy, non incontri Tsai e non ripeta “disastrosi errori del passato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avvertito il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, di non “ripetere i disastrosi errori del passato” e di non incontrare la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. “L’incontro non favorisce la pace, la sicurezza o la stabilità regionali, e non è nell'interesse comune di Cina e Stati Uniti”, recita una nota del consolato cinese a Los Angeles, diramata dopo che gli uffici di Tsai e McCarthy hanno confermato un incontro tra i due il 5 aprile prossimo presso la Biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley. “McCarthy sta ignorando gli errori compiuti dalla sua predecessora (Nancy Pelosi) e senza dubbio ripeterà i disastrosi errori del passato, danneggiando ulteriormente le relazioni sino-statunitensi. (L’incontro con Tsai) rafforzerà solo la forte volontà e determinazione del popolo cinese a condividere un nemico comune e sostenere l'unità nazionale”, prosegue la nota. Pechino, dunque, “monitorerà con attenzione gli sviluppi della vicenda e difenderà con forza e determinazione la propria sovranità e integrità territoriale”. (Cip)