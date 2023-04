Bangladesh: vasto incendio in un mercato di Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di vigili del fuoco sono intervenuti per domare un vasto incendio divampato stamattina in un affollato mercato di abbigliamento e merci tessili a Dacca. L'incendio, che ha coperto la parte vecchia della città in una densa coltre di fumo, non avrebbe causato vittime, ma ha devastato il mercato e tre zone commerciali limitrofe. "Circa 600 vigili del fuoco stanno lavorando per contenere l'incendio", ha dichiarato un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco locale, Rakibul Islam, aggiungendo che il rogo è iniziato all'alba e si è propagato rapidamente. (Inn)