Usa: discriminazione razziale contro dipendente, Tesla pagherà danni per 3 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale a San Francisco, in California, ha stabilito che Tesla dovrà risarcire danni morali per tre milioni di dollari (oltre a 175 mila dollari per danni economici) ad un ex dipendente precedentemente impiegato presso una fabbrica che il produttore di auto elettriche possiede nella città di Fremont. Il giudice ha stabilito che Owen Diaz, afroamericano assunto dalla società nel 2015, ha subito “un ambiente di lavoro ostile dal punto di vista razziale” durante la sua permanenza all’interno dell’azienda. L'ex dipendente sarebbe stato vittima di “violazioni dei diritti civili”, e secondo il tribunale la società fondata da Elon Musk non sarebbe riuscita a prendere i giusti provvedimenti per “prevenire episodi di discriminazione di stampo razziale”. (Was)