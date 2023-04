Usa: Musk cambia logo Twitter con il cane di Dogecoin, valore sale del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore della criptovaluta Dogecoin ha registrato un incremento superiore al 30 per cento nella giornata di lunedì 3 aprile, dopo che l’amministratore delegato di Twitter, Elon Musk, ha sostituito il logo della piattaforma con l’immagine di un cane di razza Shiba, che nel corso del tempo è diventato a sua volta il simbolo della criptovaluta. La sostituzione del logo di Twitter arriva solo pochi giorni dopo che gli avvocati di Musk hanno chiesto ad un giudice federale di porre fine alla causa da 258 miliardi di dollari avanzata nel 2022 nei confronti del miliardario, accusato di avere spinto e manipolato il valore di Dogecoin in maniera illecita. (Was)