Giappone: nuove linee guida di vigilanza sui diritti umani per le aziende

- Il governo del Giappone intende intensificare gli sforzi tesi a rafforzare la due diligence delle aziende sugli abusi dei diritti umani, con una serie di indicazioni relative ai rischi specifici per le aziende suddivisi per settori, prodotti, regioni e attività proprie. Tokyo segue così un percorso già intrapreso da altre economie avanzate: l'Unione europea, ad esempio, sta valutando una cornice legale per richiedere il monitoraggio e l'obbligo di divulgazioni degli abusi da parte delle aziende, mentre gli Stati Uniti hanno varato una legge per proibire l'importazione di merci dallo Xinjiang, a seguito delle accuse di sfruttamento del lavoro in quella regione della Cina. Il Giappone teme che non tenere il passo di tali iniziative possa danneggiare nel lungo termine la competitività della sua economia. Ad oggi non è in vigore in Giappone alcuna legge che obblighi le aziende a vigilare sugli abusi dei diritti umani nell'ambito delle loro catene di fornitura. Lo scorso anno Tokyo ha varato però delle linee guida che sollecitano le aziende operanti in Giappone a effettuare verifiche e divulgare i risultati. (Git)