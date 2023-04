Usa: incriminazione di Trump, giudice vieta videocamere durante l'udienza preliminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice di New York Juan Merchan ha deciso di vietare le riprese in aula durante l'udienza preliminare a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma nella giornata di oggi. Merchal ha stabilito che potranno essere presenti in aula per pochi minuti solo cinque fotografi, cui sarà consentito esclusivamente di scattare alcune istantanee. Secondo l'emittente televisiva "Abc News", il giudice ha accolto una richiesta dei legali dello stesso Trump, secondo cui la presenza delle videocamere avrebbe creato una "atmosfera da circo". "Che questa incriminazione rappresenti una questione di monumentale importanza non può essere messo in dubbio. Mai nella storia degli Stati Uniti un presidente in carica o ex presidente è stato incriminato per accuse penali", ha scritto Merchan nella sua ordinanza, che vieta anche l'introduzione di apparecchi elettronici nell'aula di tribunale. (Was)