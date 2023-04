Usa-Finlandia: vicesegretaria di Stato Sherman incontra segretario si Stato Salovaara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato ieri il segretario di Stato permanente della Finlandia, Jukka Salovaara. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui Sherman si è congratulata per l'adesione del Paese alla Nato e per le elezioni "libere, aperte e democratiche" che si sono tenute in Finlandia il 2 aprile. I due interlocutori hanno concordato anche che la Svezia sia pronta ad aderire alla Nato immediatamente, e hanno ribadito il sostegno dei rispettivi Paesi all'Ucraina. (Was)