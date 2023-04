Energia: Yellen su nuovi tagli Opec+, misura deplorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tagli alla produzione di petrolio recentemente annunciati dal cartello Opec+ rappresentano una misura “deplorevole”, e potrebbero avere impatti negativi sul lavoro che gli Stati Uniti stanno portando avanti per contenere l’inflazione. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, parlando con i giornalisti al termine di un evento organizzato all’Università di Yale. “Credo sia una misura deplorevole e poco costruttiva: è ancora presto per prevederne gli effetti reali sui prezzi”, ha detto, aggiungendo che ulteriori tagli potrebbero rendere necessaria una revisione del tetto a 60 dollari al barile fissato per il petrolio prodotto dalla Federazione Russa, alla luce della guerra in Ucraina. (Was)