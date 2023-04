Usa: Trump incontra avvocati a New York in vista dell’udienza preliminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato a New York due dei suoi avvocati, Susan Necheles e Joe Tacopina, in vista dell’udienza preliminare in programma per oggi, martedì 4 aprile, dopo l’incriminazione annunciata la settimana scorsa da un gran giurì di Manhattan. Lo ha confermato una fonte anonima all’emittente “Cnn”. Trump è arrivato a New York dalla Florida nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile, e questa sera farà dichiarazioni pubbliche alla stampa dopo l’udienza, dalla sua residenza privata a Mar-a-Lago. (Was)