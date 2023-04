Energia: Usa, progetto ConocoPhillips per estrazione petrolifera in Alaska potrà continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale in Alaska ha stabilito che la società energetica statunitense ConocoPhillips potrà portare avanti il controverso progetto “Willow”, per l’estrazione petrolifera nello Stato. La sentenza è arrivata dopo che sei organizzazioni ambientaliste hanno fatto causa all’amministrazione Biden il mese scorso, affermando che il governo federale avrebbe approvato il progetto senza considerare le sue ricadute sul piano ambientale e il possibile impatto sui territori abitati dai nativi dell’Alaska. Il progetto, approvato a marzo, consentirà l’estrazione di 629 milioni di barili di petrolio nei prossimi 30 anni. (Was)