Usa: incriminazione di Trump, l'ex presidente potrebbe subire un'ordinanza restrittiva

- Il giudice responsabile del caso a carico di Donald Trump, Juan Merchan, potrebbe imporre all'ex presidente Usa un'ordinanza restrittiva, proibendogli di esprimersi pubblicamente in merito alle accuse a suo carico, pena l'arresto. Lo anticipano i quotidiani statunitensi, secondo cui la misura sarebbe "inusuale, ma non priva di precedenti". A premere per l'emissione di un'ordinanza restrittiva sarebbe la procura di Manhattan guidata dal procuratore Alvin Bragg, lo stesso che ha incriminato l'ex presidente per presunti illeciti finanziari legati alle elezioni presidenziali del 2016. L'ipotesi di una ordinanza restrittiva a carico di Trump ha già innescato ulteriori polemiche attorno alla vicenda giudiziaria senza precedenti che vede protagonista l'ex inquilino della Casa Bianca: da un lato, i detrattori di Trump sottolineano i toni incendiari dei commenti già formulati dall'ex presidente, che si è detto vittima di una "caccia alle streghe", ha accusato Bragg di essere un attivista politico eletto col sostegno finanziario di George Soros, e ha ventilato violenze e disordini a seguito della propria incriminazione. Dall'altro lato, i sostenitori dell'ex presidente affermano che proibirgli di parlare pubblicamente delle proprie vicende giudiziarie costituirebbe una violazione dei suoi diritti costituzionali e una evidente interferenza politica, dal momento che Trump ha già annunciato la propria candidatura alle presidenziali 2024, e al momento è saldamente in testa ai sondaggi di gradimento tra i potenziali candidati repubblicani. (segue) (Was)